Жители Ульяновской области смогут погашать ипотеку региональным материнским капиталом

ТАСС, 4 июня. Власти Ульяновской области сняли ограничение по использованию регионального материнского капитала на погашение ипотеки, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что порядка 4 тыс. семей в Ульяновской области дополнительно смогут направить региональный материнский капитал "Семья" на погашение ипотеки после снятия критерия нуждаемости в областном законе.

"Сегодня принято очень важное решение, инициированное губернатором Сергеем Морозовым: мы меняем условия распоряжения средствами именного капитала для семей, имеющих ипотечный кредит. Теперь ограничительный критерий в 12 кв. м на члена семьи исключается. Таким образом, все родители, имеющие государственный сертификат на именной капитал "Семья", могут направить средства на погашение ипотеки", - приводятся в сообщении слова председателя правительства региона Александра Смекалина.

По мнению Смекалина, это решение поможет жителям области улучшить условия проживания и будет стимулировать строительный рынок. Он сообщил, что только в 2019 году на выплаты в областном бюджете предусмотрено более 377 млн рублей.

Решение о капитале "Семья" было принято в регионе в 2008 году и стало своего рода продолжением федеральной финансовой поддержки семьям с детьми. С момента его реализации более 10 тыс. семей смогли использовать средства сертификата на улучшение жилищных условий, оплату медицинских услуг, получение образования, отдых и оздоровление детей, дополнительные занятия в школах искусств или спортивных секциях.