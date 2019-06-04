ФАС получила предложения РЖД о корректировке платы за порожний пробег вагонов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения о корректировке платы за порожний пробег вагонов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФАС.

"На прошлой неделе ОАО "РЖД" направило в ФАС России предложения о корректировке платы за порожний пробег вагонов", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в связи с наличием грифа "Коммерческая тайна" комментировать содержание предложений нет возможности. "Регламентами ФАС предусмотрена публичность и открытость обсуждения тарифных предложений естественных монополий. Кроме того, тарифные заявки не должны противоречить нормативным актам правительства РФ. На этих основаниях тарифные предложения были возвращены в РЖД. Тарифное дело не открыто. Работа может быть продолжена при поступлении документов в установленном порядке", - подчеркнули в пресс-службе ФАС.

Ранее глава компании Олег Белозеров говорил, что РЖД считают целесообразным увеличение тарифа на порожний пробег вагонов для повышения эффективности оборачиваемости и работы вагонного парка. В свою очередь Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обращался к правительству с просьбой не повышать тариф для обычных полувагонов. В качестве альтернативы СОЖТ предлагал отменить льготные тарифы на порожний пробег инновационных вагонов.