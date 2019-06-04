Зеленский выступил за совместные действия Киева и Варшавы против "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны тесно сотрудничать в энергетической сфере и противодействовать проекту газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе.

"Другим важным направлением нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействие "Северному потоку - 2", - сказал он.

По его словам, на переговорах с польским коллегой было выработано "общее понимание угрозы, которую несет Россия". "Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе", - добавил Зеленский.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%.

Вместе с тем, как отметил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас после переговоров с Зеленским в Киеве 31 мая, украинский президент в беседе с ним не поднимал тему строительства "Северного потока - 2".