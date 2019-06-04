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ПМЭФ-2019

Додон и Козак в рамках ПМЭФ проведут российско-молдавский экономический совет

Президент Молдавии также сообщил, что выступит на открытии форума

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Заседание экономического совета под председательством президента Молдавии Игоря Додона и вице-премьера РФ Дмитрия Козака состоится в рамках открывающегося на этой неделе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом Додон сообщил в интервью телеканалу "НТВ Молдова" во вторник.

"Планируем проведение экономического совета между Республикой Молдова [РМ] и РФ, в котором буду участвовать я и Дмитрий Николаевич Козак с российской стороны. Обсудим текущее состояние дел и определим, когда проведем совместный экономический форум в Кишиневе. Скорее всего, он пройдет во второй декаде сентября", - сказал Додон.

Президент Молдавии также проинформировал, что выступит на открытии ПМЭФ. "Это очень важно для имиджа РМ и многого стоит", - отметил он. Глава республики сообщил, что на полях форума у него запланировано много встреч с представителями государственных корпораций и регионов РФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияМолдавияДодон, ИгорьПМЭФ-2019
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