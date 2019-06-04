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Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

Президент назвал распространение соответствующей информации "продуманными акциями"

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что информация о возможном объявлении дефолта по долгам Украины не имеет ничего общего с его официальной позицией.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - приводит слова, которые он сказал на встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, пресс-служба администрации президента Украины.

Украинский олигарх Игорь Коломойский 26 мая выступил с идеей объявить дефолт по финансовым обязательствам страны. Позже в окружении Зеленского эту инициативу отвергли. По словам лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, такой шаг вызвал бы четырехкратное падение гривны к доллару.

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УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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