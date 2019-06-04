Додон надеется, что Россия продлит решение об отмене пошлин на молдавские товары

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что руководство России продлит принятое в конце прошлого года решение отменить до 1 июля таможенные пошлины на ряд молдавских товаров.

"Я буду добиваться продления этих преференций для наших производителей, потому что начинается новый сезон. Если не будет создано правительство в ближайшее время, то мне будет непросто, до бесконечности продлевать соглашение невозможно, нужно начинать работать на уровне правительства", - заявил глава государства, выступая во вторник в эфире телеканала "НТВ Молдова".

Он добавил, что российские власти на переговорах с ним озвучили ряд проблем, связанных с поставками молдавских товаров. Среди них - угроза реэкспорта украинских товаров, а также отсутствие сотрудничества на уровне правительств двух стран.

Согласно данным молдавской статистики, договоренности об отмене пошлин, достигнутые в конце прошлого года президентами Молдавии и России, позволили производителям республики увеличить на 27% экспорт фруктов, на 20% - овощей, на 43% - винодельческой продукции.