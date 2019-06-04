AFP: аудит Renault и Nissan выявил €11 млн, использованных Гоном в личных целях

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Французский автомобилестроительный концерн Renault и японский производитель Nissan в ходе аудита выявили, что €11 млн из бюджета их совместной компании Renault - Nissan B. V. были потрачены экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном в личных целях. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя Renault.

Ранее во вторник днем в Париже состоялось заседание совета директоров Renault, в ходе которого, в частности, были представлены результаты проверки, начатой в конце прошлого года в связи с делом о финансовых махинациях Гона. "Выводы аудита подтвердили недостатки в работе Renault - Nissan B. V. с точки зрения финансовой прозрачности и процедур контроля расходов", - указали в компании.

Renault - Nissan B. V. была создана в 2002 году для укрепления партнерства между концернами и управления их заграничными операциями. Французская газета Liberation сообщала ранее, что через эту структуру в 2010 году планировали провести скрытую выплату вознаграждения Гону, однако идея не была реализована.

"Выводы совместного аудита также подтвердили вопросы, возникшие в связи с некоторыми расходами, понесенными Renault - Nissan B. V. на общую сумму в €11 млн, - подчеркнули в Renault. - На основании этой информации совет директоров решил попросить представителей Renault обратиться к своим коллегам из Nissan в органах управления нидерландской компании с целью проведения расследования".

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Nissan и Renault намерены закрыть их совместную компанию, зарегистрированную в Амстердаме. После того, как к альянсу присоединился другой японский автопроизводитель Mitsubishi, в 2017 году в Нидерландах была создана еще одна компания с такими же функциями под названием Nissan - Mitsubishi B. V. Проведенное в начале года расследование показало, что в 2018 году в фонд компании поступило около 18 млн долларов, половина из этой суммы была нелегальным образом выплачена Гону. Теперь эту компанию также решено закрыть.