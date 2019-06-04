Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз цен на баррель нефти в 2019 и 2020 годах до $66 и $65 соответственно, говорится в опубликованном во вторник докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

"Ожидается, что цены на нефть составят в среднем $66 за баррель в 2019 году и $65 за баррель в 2020 году, что является незначительным пересмотром в сторону понижения по сравнению с январскими оценками и отражает ослабление глобальной активности. Прогноз остается весьма неопределенным и зависит от политических решений, в частности, будет ли продлена на вторую половину 2019 года договоренность о сокращении объема добычи нефти среди стран ОПЕК [Организация стран - экспортеров нефти] и ее партнеров", - подчеркивают авторы доклада.

Тем не менее, отмечают они, сокращение добычи нефти ОПЕК привело к появлению значительного объема "незадействованных производственных мощностей, что уменьшает вероятность резкого скачка цен на нефть в ближайшем будущем".

В докладе указывается, что за первую половину нынешнего года цены на нефть восстановились, составив в среднем $64 за баррель, чему способствовали договоренности стран ОПЕК и ее партнеров, а также решение США сделать исключения из нефтяных санкций против Ирана. Так, Саудовская Аравия в наибольшей степени способствовала снижению поставок нефти, сократив объем своей добычи на 1 млн баррелей в день по сравнению с концом 2018 года, в то время как Россия сократила добычу на 0,2 млн баррелей в день. С другой стороны, объемы добычи нефти в Соединенных Штатах продолжил расти, и "страна сохранила свои позиции в качестве крупнейшего в мире производителя нефти". Объемы добычи нефти в Венесуэле продолжают снижаться и составили к середине 2019 года примерно 0,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,4 млн баррелей в сутки в 2018 году.

ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран, не входящих в ОПЕК, в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки. Россия, в частности, должна снизить суточную добычу на 228 тыс. баррелей.