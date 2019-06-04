Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Темпы роста мировой экономики в нынешнем году снизятся с прошлогодних 3% до 2,6%, в следующем году они повысятся лишь до 2,7%. Такие прогнозы содержатся в опубликованном во вторник в докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

"В 2019 году темпы роста мировой экономики замедлятся ощутимее, чем ожидалось ранее, - до 2,6%, а затем в 2020 году немного повысятся и составят 2,7%. Темпы роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в будущем году, как ожидается, стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых странах останется позади, однако экономическая динамика остается вялой", - говорится в документе. Таким образом, ВБ понизил свои оценки, которые он представил полгода назад, за нынешний год на 0,3% пункта, а за следующий - на 0,1% пункта.

По мнению экспертов ВБ, перспективы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах "ограничиваются вялой инвестиционной активностью, и риск ухудшения показателей более весом". К факторам риска они относят политику создания торговых барьеров, "финансовые потрясения", а также более резкий, нежели ожидалось, спад в экономике ряда крупных стран. "Отрицательно влияют на прогнозы и структурные проблемы, которые ведут к ошибочным инвестиционным решениям или дестимулируют инвестиции", - подчеркивают авторы доклада.

"Повышение темпов экономического роста - важнейшее условие сокращения масштабов бедности и улучшения условий жизни, - подчеркнул президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас. - В настоящее время экономическая динамика остается вялой, а повышенный уровень задолженности в развивающихся странах и слабый рост инвестиций в их экономику не позволяет странам реализовать свой потенциал. Странам настоятельно необходимо осуществлять существенные структурные реформы, обеспечивающие улучшение делового климата и привлечение инвестиций. Им также необходимо включить в число своих первоочередных задач совершенствование управления задолженностью и повышение прозрачности, чтобы новые заимствования способствовали росту экономики и инвестиций".

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год на 0,2% пункта, до 3,3%, оценки на 2020 год остались без изменения - 3,6%, как и в 2018 году.

ВВП стран Европы

Темпы роста экономики стран Европы и Центральной Азии в нынешнем году окажутся на самом низком за четыре года уровне - 1,6%, отмечается в докладе.

"Как ожидается, темпы экономического роста стран Европы и Центральной Азии, оказавшиеся в этом году на самом низком за четыре года уровне -1,6%, - окрепнут в 2020 году до 2,7% на фоне восстановления турецкой экономики после резкого спада", - считают авторы доклада. В 2021 году этот показатель составит 2,9%. ВБ пересмотрел свои январские оценки на 2019 год, понизив их на 0,7% пункта, прогнозы на 2020 и 2021 годы оставил без изменения.

В экономике некоторых крупнейших стран Центральной Европы "в будущем году начнется ослабление эффекта от мер бюджетного стимулирования и вызванной ими активизации внутреннего потребления, в то же время в Восточной Европе ожидается незначительное повышение темпов роста экономики до 2,7%, а в Центральной Азии - умеренное замедление до 4%", отмечается в докладе.

Последствия финансовых потрясений

По прогнозам ВБ, в группе стран с развитой экономикой, особенно в зоне евро, экономический рост в 2019 году замедлится вследствие сокращения экспорта и инвестиций. Эксперты ожидают снижения темпов роста экономики США в этом году с прошлогодних 2,9% до 2,5%, а в 2020 году - до 1,7%. "В зоне евро темпы роста, как ожидается, будут колебаться в 2020-2021 годах у отметки 1,4%: слабость торговли и внутреннего спроса отрицательно скажутся на экономической активности, несмотря на продолжение ее поддержки средствами денежно-кредитной политики", - считают авторы доклада.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, достигнут в 2019 году самой низкой отметки за четыре года - 4% по сравнению с прошлогодними 4,3%, а в 2020 году поднимутся до 4,6%.

"Темпы прироста инвестиций в страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, как ожидается, останутся вялыми, ниже средних исторических уровней: ограничительными факторами выступают вялость роста мировой экономики, ограниченность бюджетных ресурсов и структурные ограничения", - отметили во Всемирном банке.

Ожидается, что в 2020 году темпы роста экономики стран с низким уровнем дохода повысятся до 6% по сравнению с 5,4% в 2019 году, "однако этого по-прежнему недостаточно для существенного сокращения масштабов бедности", подчеркивают специалисты.

"В настоящее время экономика ряда стран преодолевает последствия финансовых потрясений и политической неопределенности. Ожидается, что отрицательное воздействие этих факторов сойдет на нет, а рост мировой торговли - темпы которого, по прогнозам, окажутся в 2019 году самыми низкими за десять лет, прошедшие после финансового кризиса, - в определенной мере восстановится", - говорится в документе.

Мировая торговля

Темпы роста объема мировой торговли в нынешнем году окажутся самыми низкими за последние десять лет, прошедшие после финансового кризиса, прогнозируют в ВБ.

"По прогнозам, в 2019 году темпы роста мировой торговли замедлятся до 2,6% и окажутся самыми низкими за десять прошедших после финансового кризиса лет", - подчеркивают авторы доклада. Данный показатель упал на один процентный пункт по сравнению с оценками, которые ВБ опубликовал полгода назад.

"Темпы международной торговли ослабли на фоне замедления роста инвестиций и повышения неопределенности торговой политики", - отмечают авторы доклада. По их мнению, торговые барьеры, в частности, могут привести к спаду темпов роста мировой экономики.

Наиболее острым конфликтом в сфере торговли на сегодняшний день является спор между США и Китаем, которые в течение прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Президент США Дональд Трамп пытается сократить торговый дефицит, а Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами. Помимо этого, США в 2018 году ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия, что вызвало резкую критику, в том числе со стороны их союзников в Европе.

Госдолг развивающихся стран

ВБ обеспокоен тем, что государственный долг стран с формирующимся рынком и развивающихся стран вырос в среднем на 15-51% от их ВВП с 2007 года. Об этом сообщил во вторник президент ВБ Дэвид Мэлпас во время телефонной конференции с журналистами.

Как подчеркнул Мэлпас, в исследовании "отмечается обеспокоенность в связи с повышением уровня госдолга" развивающихся стран. "Госдолг стран с формирующимся рынком и развивающихся стран вырос с 2007 года в среднем на 15-51% [от их] ВВП", - указал глава ВБ.

Он отметил, что "в условиях низких процентных ставок" эти страны должны "избегать рисков, связанных с чрезмерным уровнем задолженности". "Они также должны уделить первоочередное внимание регулированию уровня задолженности и обеспечению транспарентности долга так, чтобы новые задолженности способствовали экономическому росту и инвестициям", - сказал Мэлпас.

Высокий уровень госдолга стран по всему миру и создание торговых барьеров он включил в список рисков роста мировой экономики.

Рекомендации банка

Как отмечается в докладе, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах существенно вырос государственный долг. Эксперты ВБ рекомендуют странам с формирующимся рынком и развивающимся странам "соблюдать выверенный баланс между привлечением заемных средств в целях поощрения экономического роста и стремлением избежать риска, связанного с чрезмерным заимствованием". Для достижения ключевых целей в области развития, по мнению ВБ, необходимо устойчивое повышение темпов роста инвестиций. "Помочь стимулировать частные инвестиции могут реформы, улучшающие деловой климат", - советуют эксперты.

Они указывают и на случаи резкой девальвации валют, которые наблюдаются чаще в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, чем в странах с развитой экономикой. Центральным банкам этих стран рекомендуется "проводить заслуживающую доверия политику инфляционного таргетирования, придерживаться режима плавающего валютного курса" и сохранять "независимость от центрального правительства".