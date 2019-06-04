Премьеры России и Словакии обсудят экономическое и культурное сотрудничество двух стран

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет в Москве переговоры с премьер-министром Словацкой Республики Петером Пеллегрини, который посещает Россию с рабочим визитом.

"Главы правительств обсудят состояние и перспективы российско-словацкого взаимодействия в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике, включая атомную, в промышленности и в инфраструктуре, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

Пеллегрини был назначен премьером Словакии в марте 2018 года, это его первый визит в этом качестве в Россию. Словацкий премьер владеет английским, немецким и русским языками. В поздравительной телеграмме в адрес Пеллегрини в связи с его назначением на пост главы правительства республики Медведев 29 марта 2018 года отметил важность дальнейшего развития российско-словацкого торгово-экономического взаимодействия и расширения культурно-гуманитарных связей. "Убежден, что это отвечает долгосрочным национальным интересам наших стран", - написал глава кабмина РФ.

Помимо переговоров в Москве, Пеллегрини в ходе визита в РФ посетит также Санкт-Петербург, где 6-7 июня примет участие в международном экономическом форуме и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Энергетическое сотрудничество

Россия в соответствии с действующими контрактами поставляет в Словакию до 6 млн тонн нефти в год, до 5 млрд куб.м газа в год, а также ядерное топливо для атомных электростанций.

Сам Пеллегрини в преддверии своего визита в Россию назвал среди тем предстоящих переговоров, в частности вопрос о транзите российского газа через Украину и Словакию в Европу, а также ситуацию с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба". Ранее сообщалось, что Словакия обеспокоена реализацией проекта газопровода "Северный поток - 2", так как в Братиславе опасаются возможности лишиться доходов от транзита через свою территорию российского газа в государства Центральной и Западной Европы (в 2017 году они составили €760 млн).

Что касается сотрудничества в сфере мирного атома, то, по словам Пеллегрини, словацкая сторона ознакомит российских партнеров с решением правительства республики "о том, каким образом в предстоящие годы" Словакия будет получать ядерное топливо для своих АЭС.

Торгово-экономическая динамика

По данным российской стороны, в 2018 году товарооборот России и Словакии вырос по сравнению с 2017 годом на 13,7% и составил $6 млрд. В первом квартале 2019 года объем двусторонней торговли увеличился еще на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии переговоров Пеллегрини и Путина в Санкт-Петербурге 6 июня, один из проектов, который РФ считает перспективным в контексте сотрудничества со Словакией, - строительство ширококолейной железной дороги от Кошице до Братиславы и Вены. Речь идет о пути, по которому товары из Китая и России могут поступать в страны ЕС.

"Мы обязательно будем говорить о [реализации планов сооружения] ширококолейной железнодорожной линии. Обсудим возможности реализации этого совместного проекта Австрии, Словакии, Украины и России", - сказал, в свою очередь, журналистам Пеллегрини.

Культурно-гуманитарное взаимодействие

Россия и Словакия взаимодействуют и на уровне регионов, заключены также более 100 соглашений о сотрудничестве между вузами двух стран. В 2017 году в Братиславе была открыта Международная русская школа - проект, осуществляемый словацкой стороной при поддержке посольства РФ и Российского центра науки и культуры в этой стране. В нынешнем учебном году более 56 тыс. учащихся Словакии изучали русский язык, в российские вузы было принято почти 100 словацких студентов, а на следующий год количество госстипендий для них увеличено до 110.

В Москве также подчеркивают, что Словакия бережно относится к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от нацизма. Всего в этой республике покоятся останки более 60 тыс. красноармейцев.

В свою очередь Пеллегрини сообщил журналистам, что в ходе визита в РФ он намерен довести до российских руководителей озабоченность Братиславы по поводу внесенного фракцией КПРФ в Госдуме законопроекта "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора".