Четыре министерства получили высший рейтинг открытости органов госвласти

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МВД, Министерство культуры, Минфин и Минэнерго РФ получили наивысшую оценку в разработанном Счетной палатой РФ рейтинге уровня открытости органов государственной власти. Об этом сообщается в экспертном докладе "Открытость государства в России", опубликованном на сайте ведомства.

Как пояснили в Счетной палате, для развития открытости государства требовался универсальный инструмент, который бы позволял измерять степень открытости государственных органов и организаций и фиксировать изменения в ее динамике. "Для решения этой задачи был разработан специализированный рейтинг открытости органов власти", - указывается в докладе.

В основе рейтинга лежит трехмерная модель оценки со следующими категориями: "открытость информации", "открытые данные" и "открытый диалог". В категории "открытость информации" учитывались такие факторы, как доступность информации на сайте, представленность и полнота информации об органе власти, наличие возможности оценить качество и актуальность информации.

В категории "открытые данные" эксперты оценивали наличие публикации данных в машиночитаемых форматах, сопровождение публикаций метаданными, а также содержательность информации и ее пригодность к машинной обработке.

Категория "открытый диалог" предполагала проверку на наличие на официальном сайте формы для электронного обращения, учетных записей в социальных сетях, представленность на портале проектов правовых актов и качество реагирования на запросы.

Результаты оценки

В Счетной палате проанализировали 22 федеральных министерства и 50 федеральных служб, результаты представлены в отдельных таблицах. По каждой категории организация получала оценку А, B или С, где A означает высокую степень открытости, B - среднюю, а C - низкую.

Четыре лидирующих министерства получили максимальную оценку ААА, такую же оценку получили пять федеральных служб: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба судебных приставов, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральная таможенная служба.

Как отметили в Счетной палате, наиболее высокие результаты министерства продемонстрировали по направлениям открытости информации и открытости данных: в этих категориях по 13 министерств получили оценку А. Среди федеральных служб 76% ведомств получили высшую оценку по направлению открытости информации, 56% организаций удостоились оценки А в категории открытости данных. При этом и министерства, и федеральные службы получили более низкие баллы по направлению открытости диалога, что может быть объяснено неоднозначностью требований законодательства к условиям реагирования госорганов на запросы, указывается в докладе.

В дальнейшем Счетная палата РФ планирует составлять рейтинг открытости государственных органов ежегодно.