Президент Болгарии считает важным сотрудничество с Россией в области энергетики

СОФИЯ, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Президент Болгарии Румен Радев надеется на прямые поставки российского газа через Черное море и завершение проекта строительства атомной электростанции "Белене". Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС накануне визита в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас хорошо налажено сотрудничество в сфере транзита российского природного газа через территорию Болгарии. В нашей стране существует хорошо развитая газотранспортная система, которая продолжает расширяться, при этом газопроводы-интерконнекторы с соседними государствами обеспечат транспортировку российского газа до стран Центральной Европы", - заявил Радев.

"Буквально несколько дней тому назад состоялась церемония закладки фундамента нового интерконнектора с Грецией. Так что мы планируем получать газ и из "Турецкого потока". Что касается перспектив, то я неоднократно заявлял, что самыми надежными и самыми дешевыми являются прямые поставки. С этой точки зрения логичным выбором для увеличения поставок российского газа через Черное море является газопровод, идущий до территории Болгарии", - сказал Радев.

Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода "Южный поток", который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варна, а дальше - в Италию и Австрию. Однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории, тем самым сорвав проект. Сейчас она активно занимается расширением своей газотранспортной сети и все еще рассчитывает получать российский газ напрямую, по дну Черного моря.

Строительство АЭС "Белене"

Говоря о перспективах атомной энергетики, болгарский лидер выразил уверенность, что строительство АЭС "Белене" будет завершено.

"Что касается проекта АЭС "Белене", то его осуществление, по моему мнению, неизбежно: в него уже вложены 3 миллиарда левов (примерно $1,73 млрд) болгарских налогоплательщиков. Ведь для развития промышленности будут необходимы надежные источники энергии. Тем не менее для реализации проекта необходимы ясные юридические, временные и ценовые рамки", - сообщил президент.

По его словам, документ с описанием процедуры выбора стратегического инвестора строительства новой АЭС был опубликован 22 мая в официальном журнале Евросоюза. Не позднее 90 дней с момента публикации заинтересованные инвесторы могут подать свои заявки. Вся процедура продлится один год, и 22 мая 2020 года станет ясно, кто будет строить АЭС "Белене", заключил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.