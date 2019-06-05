Эксперты: госкорпорации России не так открыты, как государство и публичные АО

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские госкорпорации имеют функции органов власти, получая от государства полномочия и значительные субсидии, но требования по открытости и прозрачности, применяемые к органам власти и акционерным обществам, на них не распространяются, говорится в докладе "Открытость государства в России", подготовленном экспертами организации "Информационная культура" и Центра перспективных управленческих решений для Счетной палаты.

"В рамках подготовки рейтинга основные подходы разработанной методики оценки были применены к государственным корпорациям, которые хотя и не могут в полной мере рассматриваться как государственные органы власти, однако зачастую имеют присущие им функции, поэтому вопрос их открытости и подотчетности является предметом общественного интереса. При том, что госкорпорации и квазигосударственные объединения получают существенные полномочия и многомиллиардные субсидии из государственного бюджета (Росатом, ВЭБ.РФ), управляют множеством государственных предприятий (Ростех), имеют важнейшие социальные функции институтов развития (Агентство стратегических инициатив), все они выведены из-под требований к органам власти по открытости данных. На них не распространяются требования по открытости в отношении органов власти с одной стороны, с другой - не распространяются и требования, касающиеся прозрачности акционерных обществ", - говорится в докладе.

"В результате, по мнению авторов доклада, возникает ситуация, когда часть деятельности государства фактически выпадает из-под возможности какого-либо общественного контроля. В качестве примера иллюстрации снижения степени открытости госкорпораций по сравнению с органами власти авторы доклада приводят Роскосмос.

"Являясь крупными получателями бюджетных средств, госкорпорации фактически работают на все общество, однако произведенная ценность остается недоступной обществу. Например, если сравнивать деятельность уже упомянутого выше Роскосмоса с деятельностью американского NASA, то последнее публикует в свободном доступе в форме открытых данных большие объемы различной исследовательской информации, получаемой в космической отрасли. Роскосмос же никаких данных не публикует", - говорится в докладе.

Рекомендации

Авторы доклада рекомендуют госкорпорациям на добровольной основе внутренними распоряжениями внедрять уровень открытости собственной деятельности, как минимум не ниже, чем у публичных акционерных обществ, как максимум - добровольно обнародовать сведения помимо требований, аналогичных к публичным акционерным обществам.

Также эксперты предлагают госкорпорациям создать разделы "Раскрытие информации" на своих сайтах и размещать там перечень публикуемой информации, годовые и иные отчеты, показатели деятельности, сведения об исполнении государственных функций, сведения о работе с обращениями граждан и иную значимую для общества информацию.