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Министерство туризма Кубы сконцентрируется на поиске новых рынков в ответ на санкции США

Ранее в США объявили о введении запрета на групповые поездки американских граждан на Кубу в рамках образовательных обменов

ГАВАНА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Кубы намерены искать новые рынки для развития туризма после введения ограничительных мер со стороны США против острова. Об этом во вторник сообщил министр туризма страны Мануэль Марреро в Twitter.

"Учитывая меры, объявленные сегодня администрацией [президента США Дональда] Трампа, мы намерены работать более эффективно и искать новые рынки, расширять нашу сферу коммуникации, особенно в интернете", - написал глава ведомства.

Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы. Как уточнило Министерство финансов США, речь идет о введении запрета на групповые поездки американских граждан на Кубу в рамках образовательных обменов. Кроме того, вводится запрет на поставки на Кубу частных самолетов, а также пассажирских морских судов. Данные решения вступят в силу 5 июня.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал введение США новых ограничительных мер против республики намерением снизить уровень жизни кубинцев для достижения политических уступок со стороны острова.

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