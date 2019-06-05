"Ъ": РЖД потратит €1,1 млрд на новые "Сапсаны" и их обслуживание

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" .

По данным издания, РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом. Сумма покупки поездов составит €513,5 млн еще €585 млн пойдет на проведение технического обслуживания поездов на всем сроке их эксплуатации, который равен 30 годам.

Новые поезда будут поставлены в 2022-2023 годах.

Отмечается, что покупка новых "Сапсанов" позволит интенсифицировать движение на направлении Москва - Санкт-Петербург. В настоящее время на этом направлении работают 16 поездов. При этом их заполняемость в 2018 году находилась на уровне 92%, а в пиковые нагрузки достигала 110%, то есть не обеспечивала постоянно растущий спрос. Поставки новых поездов позволят увеличить предложение мест на 37%, отметили в издании, и увеличить частоту курсирования поездов с нынешних 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 пар соответственно.

Более того, новые поезда также будут курсировать по маршруту Москва - Нижний Новгород. Это позволит увеличить движение с текущей одной до трех пар в сутки.