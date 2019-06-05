Саратовский завод "Тролза" сообщил о сокращении более 140 работников в июне

САРАТОВ, 5 июня. /ТАСС/. Саратовский завод по производству троллейбусов и электробусов "Тролза" планирует сократить 142 сотрудника в июне, уже в среду будут уволены 24 человека, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников", - сказал собеседник агентства.

При этом компания надеется, что необходимости еще больше сокращать штат не будет. "В настоящий момент "Тролза" ведет переговоры с инвестором. Мы надеемся, это позволит нам сохранить остальных работников", - добавил представитель пресс-службы.

Завод по производству троллейбусов и электробусов "Тролза" с 14 марта перешел на особый режим работы в связи с нехваткой оборотных средств после задержания гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупционном преступлении. Затем режим был продлен до 17 июня.

"Тролза" - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в городе Энгельсе Саратовской области. По данным предприятия, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на этом заводе. Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.