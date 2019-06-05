Власти Вологодской области намерены на ПМЭФ заключить соглашения на 20 млрд рублей

ВОЛОГДА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области планирует на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме заключить соглашения с крупными компаниями о реализации инвестиционных проектов в регионе суммарной стоимостью 20 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе губернатора области.

"Ожидается, что в ходе форума губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подпишет соглашения с крупнейшими промышленными предприятиями области - с компаниями "Северсталь" и "Фосагро". Планируется, что общий объем привлеченных регионом инвестиций в рамках этих соглашений, по предварительной оценке, превысит 20 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В частности, планируется подписание соглашений об инвестировании в модернизацию производства для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду.

В ходе отдельной встречи с президентом РЖД Олегом Белозеровым планируется обозначить основные направления развития железнодорожной инфраструктуры на территории области. Планируется также обсудить перспективу по открытию регулярного железнодорожного маршрута выходного дня в Великий Устюг, где находится популярная у туристов вотчина Деда Мороза.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.