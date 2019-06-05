Россия передала КНДР около 4 тыс. т зерна в качестве гуманитарной помощи

ПХЕНЬЯН, 5 июня. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Россия поставила в КНДР 3 995 т пшеницы по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Судно с партией российской гуманитарной помощи прибыло в среду в порт Нампхо, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии встречи сухогруза в порту, в ходе которой на причал были выгружены первые мешки с зерном, приняли участие посол РФ в КНДР Александр Мацегора и глава представительства ВПП ООН в КНДР Правин Агравал. Как отметил российский посол в беседе с корреспондентом ТАСС, данный груз поставлен в счет ежегодного обязательного взноса России в бюджет ВПП за 2019 год. По информации посольства, в Нампхо доставлено 2,895 тыс. т зерна, еще 1,1 тыс. т были выгружены в порту Хамхын.

"Когда я смотрю на эти мешки с надписью "Дар Российской Федерации", на эту прекрасную пшеницу, выращенную на полях Алтая, я чувствую гордость, что моя страна оказывает содействие людям в тяжелой ситуации, - отметил Мацегора. - Это зерно пойдет на изготовление калорийной продукции для наиболее уязвимых слоев населения КНДР, для беременных женщин и детей". Как пояснил посол, из поставленной в КНДР российской пшеницы будет произведена мука, пшеничные хлопья для приготовления каши, а также витаминизированное печенье для воспитанников детских садов народной республики.

"Мы являемся частью работы, которую осуществляет ВПП ООН, это на самом деле очень важно, - подчеркнул российский посол. - Не только потому, что Россия заявляет о себе как важный участник процессов, которые здесь происходят, как близкий товарищ и друг для корейских людей, как дружественная страна для КНДР, но и потому, что мы демонстрируем свою гуманитарную вовлеченность".

Глава представительства ВПП ООН в КНДР в свою очередь выразил благодарность России за осуществленную поставку крупной партии гуманитарной помощи. По словам Агравала, благодаря данному грузу российской пшеницы международная организация сможет в 2019 году включить в свою программу по обеспечению дополнительным питанием еще 100 тыс. детей КНДР.

Российская помощь на $8 млн

В марте и апреле нынешнего года Россия уже дважды поставляла гуманитарную помощь в КНДР, передав около 4 тыс. т пшеницы. Эти поставки были обязательным российским взносом в бюджет ВПП ООН за 2018 год. Представительство международной организации в Пхеньяне оценило общую стоимость зерна, поставленного Россией в КНДР в нынешнем году, в $8 млн.

Ранее представители Всемирной продовольственной программы ООН сообщали, что в настоящее время более 10 млн жителей КНДР ощущают нехватку продуктов питания и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая. Причина этого заключается в самом низком за последние 10 лет урожае, который был собран в КНДР в 2018 году из-за плохих погодных условий. По программе ВПП ООН в КНДР дополнительное витаминизированное питание получают 770 тыс. человек, это беременные женщины и дети в возрасте до пяти лет.