Кабмин внес в Госдуму законопроект об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об отмене малоэффективных плановых проверок обеспечения плавания рыбопромысловых судов. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Законопроектом предусматривается отмена малоэффективных плановых проверок в целях государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства", - говорится в пояснительной записке к документу.

По приведенным данным, при проведении проверок в 2016 году было выявлено пять нарушений законодательства, общая сумма административных штрафов за которые составила 2,5 тыс. рублей. В 2017 и 2018 годах нарушений выявлено не было.

Отмечается, что в качестве альтернативного механизма обеспечения высокого уровня безопасности мореплавания Росрыболовство планирует применять внеплановые выездные и документарные проверки, а также делать акцент на профилактику нарушений обязательных требований, проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 29 мая.