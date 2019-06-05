Минэкономики Эстонии обсудит с Минтрансом РФ на ПМЭФ-2019 порты и пассажирские перевозки

ТАЛЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас в ходе встречи с министром транспорта России Евгением Дитрихом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) намерен обсудить вопросы транспортной отрасли, в том числе использование портовой инфраструктуры и пассажирские перевозки. Об этом он сообщил порталу ERR в среду.

"Очень важно иметь контакты, без них ничего не получится, - сказал он. - Но, конечно, наш главный интерес - обсудить в России вопросы транспорта. И речь не только о портах, но и о пассажирском транспорте".

Он добавил, что для эстонско-российских отношений "важны визиты, которые проходят с глазу на глаз".

В конце мая министр экономики Эстонии предложил главе Министерства транспорта России провести двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ, чтобы обсудить сотрудничество в развитии железнодорожного пассажирского сообщения между странами, сотрудничество в области привлечения дополнительных транзитных грузопотоков, а также продолжение работы совместной транспортной комиссии и развитие договорной базы в области железнодорожного и автомобильного сообщения.

Петербургский международный экономический форум состоится 6 - 8 июня 2019 года. Приглашение посетить форум Министерство экономики Эстонии получило в начале года.