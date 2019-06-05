Власти Франции обратятся в суд после раскрытия информации об €11 млн растрат в Renault

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Франции намерены через суд разобраться в подозрительных расходах экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который, предположительно, потратил на личные цели €11 млн из бюджета компании. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в среду в эфире телеканала BFM.

"Будет иск, - ответил он на просьбу ведущего прокомментировать появившуюся в прессе информацию. - Государство передаст правосудию всю информацию, которой располагает о Карлосе Гоне".

Ранее Agence France-Presse сообщило, что французский автомобилестроительный концерн Renault и японский производитель Nissan в ходе аудита выявили, что €11 млн из бюджета их совместной компании Renault - Nissan B.V. были потрачены Гоном на личные цели. На заседании совета директоров Renault во вторник было озвучено решение о проведении расследования в нидерландской компании совместно с Nissan.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Nissan и Renault намерены закрыть их совместную компанию, зарегистрированную в Амстердаме. После того, как к альянсу присоединился другой японский автопроизводитель Mitsubishi, в 2017 году в Нидерландах была создана еще одна компания с такими же функциями под названием Nissan - Mitsubishi B.V. Проведенное в начале года расследование показало, что в 2018 году в фонд компании поступило около $18 млн, половина из этой суммы была нелегальным образом выплачена Гону. Теперь эту компанию также решено закрыть.