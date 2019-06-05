Минприроды обсуждает введение скидок покупателям за отказ от пластиковых пакетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минприроды работает с экспертными группами по вопросу введения в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика. Об этом в среду заявил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума.

"Такие экспертные группы [по обсуждению введения системы скидок покупателям, не использующим пакеты из пластика] мы проводим и пытаемся создать широкомасштабную работу, чтобы она шла не только в рамках изменения российского законодательства", - сказал министр.

По его словам, министерство ведет переговоры с торговыми сетями и производителями. "Я не вижу, чтобы кто-то закрыл дверь и сказал: "нам это неинтересно, и мы не будем с вами говорить". Все все прекрасно понимают, потому что прежде чем какие-то запретительные меры ввести, давайте поработаем над общей проблемой", - добавил Кобылкин.

Министр отметил, что полный вывод пластика из оборота невозможен. "Отменить все в один день - это была бы самая простая реформа. Сказать "давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота" - это невозможно, и надо это понимать. А создавать какой-то теневой рынок - зачем нам это нужно? Мы идем эволюционным путем", - подчеркнул он.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривают 85% россиян, при этом 68% используют их для упаковки купленных продуктов.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.