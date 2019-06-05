Кобылкин назвал реальным переход на экономику замкнутого цикла для России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Переход российской экономики на модель, основанную на возобновляемых ресурсах, является реалистичной задачей, однако ее реализация потребует времени. Такое мнение высказал в среду министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе пленарного заседания "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Для нас он [переход на экономику замкнутого цикла] реален, к этому нужно стремиться <…> Но мы не можем пройти за один-два года путь, который страны проходили за 50-60 лет", - ответил министр на вопрос модератора о реалистичности такой модели для России.

Кобылкин добавил, что реализуемая реформа отрасли обращения с мусором - одна из самых сложных реформ, по сути, речь идет о выстраивание новой отрасли с нуля. Для ее успешной реализации необходимо поддерживать диалог с территориями.

"Предстоит титанический труд, но я убежден, что мы с ним справимся", - резюмировал глава Минприроды.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с 1 января. В ее рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных навалов.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.