Соглашения по цифровизации и тепличным комплексам подпишет Ингушетия на ПМЭФ

МАГАС, 5 июня. /ТАСС/. Делегация из Ингушетии планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) шесть соглашений на сумму более 6 млрд рублей, в том числе по цифровизации экономики и энергетики региона и строительству новых тепличных комплексов, сообщила в среду пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"Республика намерена подписать шесть соглашений о сотрудничестве, в их числе два инвестиционных на общую сумму более 6 млрд рублей. Это трехстороннее соглашение с АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и ООО "Агрокомбинат Сунжа" о реализации проекта по строительству тепличных комплексов, а также с ООО "Русалэнерго" - о реализации инвестиционного проекта "Цифровизация экономики и энергетики Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

Оставшиеся четыре соглашения не являются инвестиционными и предполагают инновационное развитие электросетевого комплекса республики с применением технологий цифровизации, проведение обучающих программ для бизнеса, развитие закупочной деятельности и подготовку педагогических работников для региона.

"За последние годы в экономике и социальной сфере республики произошли позитивные изменения, появились новые возможности для развития торгово-экономического сотрудничества. Потому привлечение дополнительных инвестиций - вопрос нашего общего приоритета. Рассчитываю, что участие Ингушетии в Петербургском международном экономическом форуме позволит в полной мере раскрыть потенциал республики и пригласить к взаимодействию новых российских и иностранных партнеров", - передает пресс-служба слова Евкурова.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.