Кабмин учредил организацию-оператора цифровой платформы для жалоб бизнесменов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство России создало автономную некоммерческую организацию, которая станет оператором цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей. Как сообщает официальный сайт кабмина, эта организация создана совместно с Агентством стратегических инициатив, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией" и "Опорой России".

Отмечается, что в наблюдательный совет организации войдут представители всех общероссийских деловых объединений. "Цель принятых решений - обеспечить объективное рассмотрение обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов", - подчеркнули в правительстве.

Ранее кабмину было поручено обеспечить создание и внедрение в пилотном режиме цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Цифровая платформа - это электронный ресурс для сбора и отработки жалоб предпринимателей. "Особенность этого ресурса будет состоять в том, что обращения на него смогут подавать только предприниматели и исключительно по вопросам, связанным с неправомерными действиями правоохранительных органов, влияющими на условия ведения бизнеса конкретной компании, - говорится в сообщении. - При этом не планируется использование цифровой платформы для рассмотрения вопросов, касающихся нарушений прав и законных интересов при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Для таких обращений существуют специализированные сервисы в сфере контрольно-надзорной деятельности".