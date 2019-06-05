Медведев обсуждает с Пеллегрини российско-словацкие проекты в экономической сфере

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российско-словацкие переговоры с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя правительства Словацкой Республики Петера Пеллегрини начались в Москве, стороны планируют обсудить взаимодействие в торгово-экономической сфере, совместные проекты в энергетике, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.

Пеллегрини находится в России с рабочим визитом.

В переговорах с российской стороны участвуют глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Росатома Алексей Лихачев, председатель правления РЖД Олег Белозеров, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Словакии Алексей Федотов, первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, первый замминистра науки и высшего образования Григорий Трубников, замдиректора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, директор департамента международного сотрудничества правительства Эльмир Тагиров.

Среди участников словацкой делегации - министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, министр экономики республики Петер Жига и посол Словакии в РФ Петер Припутен.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.