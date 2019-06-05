Нижегородская область начнет внедрять систему раздельного сбора мусора с 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Нижегородская область приступит к организации раздельного сбора отходов (РСО) с 1 июля 2019 года, заявил в среду губернатор региона Глеб Никитин в ходе пленарного заседания "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы переходим на раздельное накопление в полном объеме с 1 января 2020 года, частично с 1 июля 2019 года", - сказал он.

Никитин пояснил, что РСО в области будет организован по принципу двух потоков: один контейнер для чистого вторичного сырья, второй - для загрязненных органическим мусором отходов. Он добавил, что переход на раздельный сбор мусора задерживает необходимость оборудовать площадки отдельными баками для каждого из потоков. Власти рассчитывают убедить жителей Нижегородской область сортировать свои отходы с помощью просветительской работы.

Как пояснили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, в течение лета будет организован "отдельный вывоз ПЭТ-пластика", а с 2020 года во дворах будут установлены контейнеры для "сухого" мусора: пластика, картона, стекла и бумаги. "Сейчас нормативная база позволяет тем домам, что переходят на раздельный сбор мусора, платить за эту коммунальную услугу не по нормативу, а по фактически вывезенным объемам ТКО. Плюсом для жителей является то, что за отсортированный сухой мусор они будут платить меньше", - цитирует пресс-служба замгубернатора Нижегородской области Андрея Харина.

Нижегородская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Территория региона разделена на девять зон, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой день". Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.