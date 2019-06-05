{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай поддерживает идею большого Евразийского партнерства

Москва и Пекин считают, что она может развиваться параллельно и скоординировано с инициативой "Один пояс, один путь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. КНР выступает за формирование большого Евразийского партнерства и считает, что данная инициатива может развиваться параллельно с проектом "Один пояс, один путь". Об этом говорится в выдержках из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые зачитал в среду посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский на Российско-Китайском деловом форуме.

"Китайская сторона поддерживает инициативу формирования большого Евразийского партнерства, - говорится в заявлении. - Стороны считают, что инициативы "Один пояс, один путь" и идея большого Евразийского партнерства могут развиваться параллельно и скоординировано, способствовать развитию региональных объединений, двусторонних и многосторонних интеграционных процессов, на благо народов Евразийского континента".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКитайСи Цзиньпин
Новый комплекс по производству сыров появится в Дмитровском округе осенью
Объем инвестиций составит 3,4 млрд рублей
Читать полностью