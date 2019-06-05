Гройсман обвинил "Нафтогаз" в искусственном завышении внутренних цен на газ

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил компанию "Нафтогаз Украины" в искусственном завышении внутренних цен на природный газ.

"В очередной раз я вижу манипуляции по повышению цен на газ. Я считаю, что "Нафтогаз" утвердил цены выше рыночных (на июнь) и планирует это сделать на июль", - сказал премьер на заседании кабинета министров. Он добавил, что кабмин в среду утвердит документ, который обяжет компанию уже в июне снизить цены на голубое топливо и не злоупотреблять своим монопольным положением.

Гройсман сообщил, что "Нафтогаз" "накрутил" цены в некоторых регионах до 8800 гривен (около $323) за тыс. куб. м, тогда как на июнь цены не должны превышать 8000 гривен (около $294) за тыс. куб. м, а в июле - 7700 гривен ($283) за тыс. куб. м.

Премьер добавил, что в среду правительство примет протокольное решение, которым обяжет контролирующие органы создать специальную совместную группу, чтобы проверить обоснованность формирования цен на газ. По словам Гройсмана, "Нафтогаз" обязан будет показать всю документацию, связанную с импортными закупками природного газа и его реализации внутри страны.