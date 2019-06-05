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Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июня

Речь идет о совершенствовании нормативно-правовой базы, сфере финансов и инвестиций, а также о ряде совместных проектов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заседание Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Москве 10 июня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Стороны обсудят основные вопросы российско-саудовского торгово-экономического сотрудничества, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы, развитие взаимодействия в области финансов и инвестиций, совместные проекты в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства", - говорится в сообщении министерства. Предыдущее заседание прошло в ноябре 2017 года в Джидде.

Тогда, осенью 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на среднесрочную перспективу. В рамках этого документа саудиты рассматривали возможность инвестиций в российские проекты в области нефтехимии, СПГ и нефтесервиса.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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