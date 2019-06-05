Орешкин заявил, что Россия усилит взаимодействие с ОЭСР в сфере аккредитации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ намерено усиливать взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сфере аккредитации. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании коллегии Федеральной службы по аккредитации.

"Нельзя останавливаться на тех уже неплохих результатах, которые достигнуты, нужно выходить на новый уровень сотрудничества в сфере аккредитации и обеспечения международного признания документов, которые выдаются российскими аккредитованными лицами. В этом плане все задачи, которые перед службой стоят, они очень тесно пересекаются. Чем меньше недобросовестных игроков, тем проще добиваться международного признания. Есть проект, который реализуется вместе с ОЭСР, буквально перед коллегией у нас было совещание, где мы обсуждали взаимодействие по этой линии. В целом, оно будет усиливаться по линии всего правительства, всей линии власти", - указал он.