Минфин предложил проводить часть госзакупок в формате "электронного магазина"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин планирует инициировать нормы о проведении части госзакупок в формате "электронного магазина". Соответствующие положения могут содержаться в новом законопроекте о совершенствовании системы госзакупок, который планируется внести в Госдуму в рамках осенней сессии, сообщил на конференции экспертного совета рабочей группы Госдумы по совершенствованию госзакупок замглавы Минфина Алексей Лавров.

"В правительстве находится законопроект, который можно назвать "закрытый законопроект", потому что он посвящен в основном закрытым процедурам. Там есть и целый ряд моментов, которые открытые процедуры тоже затрагивают, они не носят какого-то принципиально новаторского характера - речь идет скорее об устранении дублирования информации о разных документах, упрощении их описания и понимания всех, какой документ, в каком объеме должен возникать", - сказал он.

По словам Лаврова, одна из тем, которая может быть затронута в этом законопроекте - это введение закупки в формате "электронного магазина". "Сейчас идет пилотный проект, результаты которого подведем уже в июле", - отметил замминистра, подчеркнув, что по итогам пилотного проекта будет понятно, в каких масштабах его можно проводить. "Уже понятно, что это надо делать, есть целый ряд инициатив по этому поводу, нужно переходить именно к такому формату закупки - очень простому, по предложениям, и его нужно сначала законодательно описать, потом информационно обеспечить и в конце концов реализовать, и это будет означать, что основная часть закупок пойдет именно через электронный магазин без всех этих переусложненных процедур", - сказал Лавров.

В том же законопроекте может пойти речь об изменении системы нормирования, пояснил замминистра, уже в этом году Минфин планирует завершить формирование соответствующего каталога. "Уже сейчас там более 50 тыс. позиций, в этом году все основные товарные группы будут там представлены, и мы уже перейдем к этапу практического использования. Каталог уже применяется, уже есть несколько десятков тысяч контрактов, заключенных с его применением, но, конечно, нужно делать массово - встроить каталог в систему нормирования и вообще сделать ее более централизованной, потому что сейчас каждый себе, по сути сам устанавливает нормы, система нормирования в полном объеме не работает", - сообщил замглавы Минфина.

В этой теме постоянно возникают вопросы импортозамещения, и здесь важно находить компромисс, считает замглавы Минфина. "Мы за то, чтобы российские товары имели приоритет, для этого есть совершенно конкретные инструменты в федеральном законе, для того, чтобы ими пользоваться, нужен серьезный анализ рынка, серьезный анализ предложений. Если просто так действовать здесь в массовом порядке - будут страдать заказчики, будет страдать бюджет, будем страдать все мы, потому что не сможем закупать продукцию нужного качества по конкурентной цене", - отметил он.

Законопроект коснется также существенного уменьшения числа конкурентных способов закупок с нынешних 11, единых требований к составу заявок, увеличения числа участников, обязанных заключать контракты, а также контроля над банками, сообщил Лавров. "Это тоже такая новация, банки у нас сейчас стали полноценными участниками контрактной системы в самых разных форматах, все мы с ними взаимодействуем, а контролировать пока не можем - думаю, что эту проблему тоже нужно урегулировать", - указал он.

Сроки внесения проекта закона в Госдуму

В свою очередь ответственный секретарь рабочей группы, зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта высказал мнение, что законопроект, который дальше "продолжит совершенствовать процедуры 44-го закона", может быть внесен в Госдуму и рассмотрен в период осенней сессии.

"Действительно, мы готовим "осенний" законопроект", - подтвердил замглавы Минфина.