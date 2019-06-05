В Калининграде начали производить внедорожник BMW X7

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" начал выпуск новой модели внедорожника BMW X7 на заводе в Калининграде. Первый автомобиль модели сошел с конвейера завода в среду.

"Мы сегодня с вами с полным правом можем заявить, что мы готовы к промышленному производству [модели] и вот этот автомобиль - уже первый товарный BMW X7", - сказал на церемонии открытия производства председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов.

Как сообщалось ранее, холдинг планирует выпуск до 4 тыс. автомобилей модели в год. Производственная площадка прошла комплексную модернизацию в начале 2019 года: проведен ремонт, установлено новое оборудование. В 2019 году на ней планируется сборка до 25 тыс. автомобилей BMW, тогда как в 2018 году с конвейера в Калининграде сошло чуть более 20 тыс. авто бренда.

"Автотор" сотрудничает с концерном BMW с 1999 года. В Калининграде собираются автомобили BMW Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3 series, 5 series, 7 series. На производственной площадке работают более 800 человек. Общий объем производства за 19 лет превысил 215 тыс. машин.

Холдинг в Калининграде основан в 1994 году, производство ведется с 1997 года. Первым в России приступил к выпуску автомобилей иностранных брендов, выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства за 21 год превысил 2 млн автомобилей.