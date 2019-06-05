Минэнерго предлагает рейтинговать угольные компании по промышленной безопасности

НОВОКУЗНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики намерено ввести систему рейтингования компаний угольной отрасли по вопросам промышленной безопасности и безопасности труда. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский на заседании рабочей группы по подготовке мер, направленных на повышение безопасности и улучшение условий труда в угольной отрасли, в рамках выставки "Уголь России и майнинг".

Начальник отдела промышленной безопасности и экологии в угольной промышленности департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Валерий Гришин представил статистику об аварийности и травматичности в угольной промышленности.

"Думаю, что по результатам такой статистики необходимо готовить рекомендации угольным компаниям и рассылать их вместе со статистикой. И будет правильно, чтобы создать стимулы для компаний, нужно организовать рейтингование и общественность должна ставить баллы. Страна должна знать своих героев <…> Департаменту подготовить соответствующую методику и представить ее к следующему заседанию рабочей группы", - сказал Яновский.

Согласно представленной статистике, в 2018 году выросло число крупных аварий на шахтах - пять аварий в 2018 году против двух по итогам 2017 года. Остается высокое число инцидентов в угольной промышленности - 532 в 2018 году. Кроме того, в 2018 году было травмировано 444 рабочих.

Вместе с тем снизилась доля затрат компаний на обеспечение промышленной безопасности и охраны труда (в 2018 году было вложено 12 млрд рублей, 11 из которых были привлечены из собственных средств компаний).

Основными причинами инцидентов Гришин назвал неудовлетворительную организацию работ, нарушение технологического процесса и неудовлетворительную организацию рабочих мест. В целях снижения аварийности предлагается повышать квалификацию персонала, усилить напоминание об опасности и совершенствовать систему охраны труда.

О выставке

Специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и майнинг" при поддержке Минэнерго проходит в Новокузнецке 4-7 июня.