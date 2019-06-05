МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Китай подпишут соглашение о возможности расчетов в национальных валютах. Распоряжение правительства России о подписании соответствующего соглашения с китайской стороной опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту соглашения, одобренному этим правительственным документом, "расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)". При этом выбор валюты платежа и способа расчетов согласовывается хозяйствующими субъектами самостоятельно.

Проект соглашения также предполагает, что Москва и Пекин взаимодействуют в области функционирования национальных платежных систем, а также способствуют осуществлению трансграничных расчетов в национальных и других валютах.

"Стороны углубляют сотрудничество в области национальных систем платежных карт и в рамках законодательства России и Китая оказывают поддержку коммерческим банкам в принятии ими самостоятельного решения о присоединении к платежной системе, действующей в государстве другой стороны", - говорится в проекте.

Планируется, что РФ и Китай будут развивать двусторонние расчеты в национальных валютах, поощрять и расширять использование нацвалют, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов. Стороны, согласно проекту соглашения, также будут принимать необходимые меры по устранению барьеров, возникающих при осуществлении расчетов в нацвалютах.

В проекте соглашения также указывается, что Москва и Пекин намерены "активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов" двух стран.