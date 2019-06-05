Новый комплекс по производству сыров появится в Дмитровском округе осенью

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Экомилк" инвестирует в строительство комплекса по производству сыра и кисломолочной продукции в Дмитровском городском округе около 3,4 млрд рублей, выпуск первой продукции на предприятии начнется осенью текущего года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Новый комплекс производства сыра появится в Дмитровском городском округе осенью 2019 года <...> Новый проект реализует предприятие "Экомилк" на базе ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, общая площадь нового комплекса составит 18 тыс. кв. м. Реализация проекта будет проходить в два этапа. Общий планируемый конечный объем переработки молока в сутки для двух очередей составит порядка 1 тыс. тонн.

"Первая очередь - сыры. Общий конечный объем переработки молока в сутки составит 300 тонн. Оборудование для комплекса будет закупаться у мировых лидеров в Италии и Германии", - приводятся в сообщении слова Разина.

В рамках первой очереди на предприятии планируется создать четыре линии по производству мягких сыров, сыров творожного типа, моцареллы, брынзы и сыра "фета".

"Второй этап строительства предполагает цельномолочное производство. Здесь будет изготавливаться творог, молоко, сметана, йогурт и кефир уже в середине 2020 года. Общий конечный объем переработки молока в сутки составит 650 т", - добавил Разин.