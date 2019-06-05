"АвтоВАЗ" изменил юридический статус

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ПАО "АвтоВАЗ" изменило юридический статус на АО, говорится в сообщении компании.

"5 июня 2019 года "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей, изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование - акционерное общество "АвтоВАЗ", исключив из него указание на публичность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в "АвтоВАЗе", изменение статуса компании соответствует плану рекапитализации, утвержденному единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в "АвтоВАЗе".

Ранее ЦБ освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию.

В конце 2018 года совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и французской Renault - Alliance Rostec Auto B.V. - довело свою долю в "АвтоВАЗе" до 100% в результате выкупа акций у миноритариев. В начале марта "АвтоВАЗ" подал заявку о делистинге своих акций с Московской фондовой биржи.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.