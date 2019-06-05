Российский завод концерна Great Wall запустил производство автомобилей в Тульской области

ТАСС, 5 июня. Завод китайского концерна Great Wall в среду ввел в эксплуатацию производство внедорожников на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области.

"Нет такого предприятия, к которому было приковано за последние пять лет столько внимания, потому что это одно из самых высокотехнологичных предприятий, которое создано не только в нашей области, но и в нашей стране. Для Тульской области всегда являлось и будет являться приоритетом развитие сотрудничества с Китайской Народной Республикой", - сказал на церемонии открытия завода первый замгубернатора области Вячеслав Федорищев.

Как сообщалось, в 2019 году с конвейера завода планируется выпустить три модели внедорожников марки Haval. К 2023 Great Wall Motor намерен освоить в Тульской области выпуск четырех новых SUV-моделей компактного и субкомпактного класса. По данным пресс-службы правительства области, инвестиции в проект составили $500 млн.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, производственная мощность завода позволит выпускать до 80 тыс. автомобилей в год. В помещениях завода оборудованы цех штамповки, сварки, автоматическая покрасочная линия. На втором этапе реализации проекта предполагается инвестировать еще порядка 20 млрд рублей в производство двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий, локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера.

Great Wall Motor Company Limited является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.