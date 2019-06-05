Росатом договорился о поставках ядерного топлива на словацкие АЭС в 2022-2030 годах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Корпорация "ТВЭЛ" (входит в Росатом) подписала с компанией "Словацкие электростанции" дополнение к генеральному контракту на поставку топлива на атомные электростанции Словакии в период 2022-2030 годов. Документ подписан в среду в присутствии премьер-министров двух стран - Дмитрия Медведева и Петера Пеллегрини - по итогам их переговоров в Москве.

Подписи под дополнением к контракту поставили президент "ТВЭЛ" Наталья Никипелова и гендиректор словацкой компании Бранислав Стричек.

Еще один документ, подписанный в присутствии глав правительств двух стран, - меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Министерством экономики Словацкой Республики. Он касается сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

На территории Словакии расположены две АЭС, построенные при участии СССР - "Богунице" (два энергоблока) и "Моховце" (два энергоблока). С 2008 года российское ЗАО "Атомстройэкспорт", наряду с чешскими и словацкими компаниями, участвует в строительстве 3-го и 4-го блоков АЭС "Моховце" (будут введены в 2019-2020 годах).

В 2011-2015 годах, в соответствии с соглашением, подписанным в ноябре 2008 года с АО "Словацкие электростанции", корпорация "ТВЭЛ" осуществляла поставки топлива для реакторов ВВЭР-440 на АЭС "Богунице" и АЭС "Моховце". С 2015 года "ТВЭЛ" производит ядерное топливо для всех действующих и всех планируемых к вводу АЭС Словакии.