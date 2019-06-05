Медведев призвал Словакию подключиться к проектам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва и Братислава должны найти взаимовыгодные решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nord Stream 2, как, собственно, и к "Турецкому потоку", - сказал Медведев. По его словам, такое обсуждение между министрами двух стран уже ведется. "Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнеров из Словакии в этом участвовать", - сказал премьер-министр.

Российский премьер отметил, что "каждое государство должно блюсти свои экономические интересы", и Москва понимает озабоченность Братиславы "по поводу того, что будет происходить с транзитными доходами" в Словакии в случае прекращения транзита российского газа в Европу через Украину.

В свою очередь, премьер Словакии отметил, что реализация проекта "Северный поток - 2" будет иметь влияние на словацкую газотранспортную инфраструктуру. "Поэтому, Словацкая Республика, исходя из этого обстоятельства, имеет такую позицию", - сказал Пеллегрини. "Мы ищем возможности, как использовать существующую словацкую инфраструктуру и включить ее в транзит газа и в случае работы "Северного потока - 2". Также Словацкая Республика ищет возможности, чтобы наша транзитная инфраструктура могла быть включена в поставки газа, которые будут в будущем... из "Турецкого потока", - подчеркнул премьер-министр республики.

Он заключил, что если "Словакии удалось бы найти возможности сотрудничества и в одном, и во втором случае, то это бы уменьшило экономические последствия [от возможного прекращения транзита через Украину]". "Конечно, было бы плохо, если бы нас обошли при этих поставках, для нас это имеет и экономические причины, и мы должны очень серьезно заниматься этим вопросом", - констатировал Пеллегрини.

Поставки углеводородов

Словакия может рассчитывать на надежные поставки углеводородов из России, заявил Медведев. Он отметил, что энергетика стала одной из тем встречи.

"Словакия и впредь может рассчитывать на Россию как на надежного поставщика углеводородов, - заверил глава кабмина РФ. - Мы имеем хорошую нормативную основу для этого и хорошую историю реализации соглашений на эту тему".

Медведев рассказал, что обсудил со словацким коллегой состояние двусторонних отношений. Они, по его словам, "развиваются поступательно по самым разным направлениям, несмотря на известную политическую конъюнктуру, которая в последние годы отношениям не помогала".

Глава российского правительства призвал закрепить тенденцию наращивания двустороннего товарооборота, который в I квартале 2019 года вырос примерно на 25% и приблизился к $2 млрд. По его словам, странам необходимо вернуться к объему товарооборота уровня 2012-2013 годов.

Говоря о подписанных сторонами соглашениях в области атомной энергетики, Медведев назвал эти договоренности весьма полезными, укрепляющими двустороннее сотрудничество".

В числе других приоритетов отношений РФ и Словакии премьер-министр назвал промышленную кооперацию и транспорт. В частности, он призвал "окончательно досогласовать" реализуемый сторонами проект ширококолейной железной дороги от словацкого города Кошице до Вены.

Гуманитарное сотрудничество

В сфере гуманитарного сотрудничества Медведев особо отметил рост числа изучающих русский язык в Словакии. Он считает, что "это хорошая база для того, чтобы общаться в дальнейшем, география преподавания языка расширяется". Кроме того, по словам Медведева, Россия и Словакия намерены поддерживать расширение сотрудничества двух стран в области студенческого обмена.

Медведев выразил благодарность словацкому руководству и всем жителям республики "за чуткое отношение к памяти воинов Красной Армии, за бережный уход за военными захоронениями и мемориалами", где покоятся более 60 тыс. советских военных.

"Уверен, что такое уважительное отношение к прошлому является надежным фундаментом для развития добрососедских отношений в будущем", - заключил глава кабмина.