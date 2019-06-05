В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков. Об этом журналистам сообщил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко.

"Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился. Там есть свои коэффициенты, я не буду про расчеты говорить. Да, потребовалось какое-то изменение. Спокойно сейчас работаем", - сказал Василенко.

На вопрос о массовых увольнениях грузчиков он ответил: "Нет, это не так".

По словам Василенко, во время пика сбоя пассажирам приходилось ждать багажа более 2,5 часов.

"Я вам абсолютно честно скажу, что мы локализовали проблему. Мы сейчас практически работаем в штатном режиме. Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет", - заключил гендиректор Шереметьево.

С 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.