Вопрос снижения тарифов на перевозку угля можно решить путем переговоров с РЖД

НОВОКУЗНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Корректировка и снижение тарифов на железнодорожные перевозки угля в России могут быть проведены путем переговоров между "Российскими железными дорогами" (РЖД) с угольными компаниями, об этом сообщил журналистам в рамках выставки "Уголь России и майнинг" заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"РЖД имеет право устанавливать скидки, <…> и это является предметом переговоров РЖД с каждой из компаний, могут такую скидку давать, могут не давать", - сказал Яновский.

Транспортные расходы на сегодня являются одним из ключевых компонентов себестоимости полезного ископаемого. Ранее угольные предприятия неоднократно поднимали вопрос о необходимости корректировки железнодорожных тарифов на перевозку угля из-за падения рыночных цен на сырье. О скидках угольщики также просили РЖД в апреле в рамках совещания у губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По словам Яновского, данный вопрос можно решить в ходе многосторонних переговоров.

"Предложено всем участникам этого процесса провести консультации между собой, <…> угольные компании должны посмотреть на предмет издержек у себя, также провести переговоры со стивидорными компаниями и железнодорожниками, чтобы был достигнут баланс интересов экономических всех компаний", - сказал замминистра о возможном решении тарифного вопроса.

Специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и майнинг" при поддержке Минэнерго РФ проходит в Новокузнецке 4-7 июня.