Медведев: продление транзита газа через Украину требует отказа от судебных споров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, - сказал Медведев. - Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы".

"И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон - то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик", - подчеркнул российский премьер. Кроме того, продолжил он, должно быть определено, "каким образом будет управляться газотранспортная система Украины", а также решен целый ряд других вопросов.

По словам Медведева, транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти этой страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", - сказал Медведев. В этом случае, заключил он, "такого рода транзит сохранится".