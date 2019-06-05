В Минтранс поступил проект создания новой региональной авиакомпании

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Документы о проекте создания новой региональной авиакомпании поступили в Минтранс на прошлой неделе, материалы прорабатываются, сообщил ТАСС вице-премьер Максим Акимов.

"Авиавласти уже сообщали Сбербанку и ВТБ, что готовы рассмотреть предложения по господдержке создания региональной компании. Эта позиция все еще актуальна, - сказал Акимов, отвечая на вопрос, ведется ли работа над созданием регионального авиаперевозчика. - Насколько я знаю, проект создания региональной авиакомпании в Минтранс поступил на прошлой неделе, комментировать его пока рано, но проект прорабатывается".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что обсуждение создания регионального авиаперевозчика приостановлено, так как пока нет спроса на этот проект.

Сбербанк и ВТБ по поручению правительства работают над созданием авиакомпании для региональных перевозок, которая может стать одним из крупнейших игроков на этом рынке. При этом банки не станут акционерами создаваемой компании, а будут консультантами и помогут с лизингом воздушных судов.

В прошлом году министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что Минтранс поддерживает идею создания такой авиакомпании. Более того, руководитель Росавиации Александр Нерадько обещал, что перевозчик сможет воспользоваться субсидиями, а также получить консультации Росавиации по выбору типа самолетов в парке и маршрутной сети.