В России начали тестировать вагоны с ароматизацией

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустила тестирование ароматизации вагонов в поездах, говорится в сообщении компании, опубликованном в среду на ее сайте.

"На сегодняшний день ароматизация тестируется в нескольких вагонах поезда №747/748 "Невский экспресс" в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации", - указано в сообщении. Для ароматизации коридоров в вагонах выбран цитрусовый аромат, для туалетных комнат - "свежие и легкие ароматы чистоты и свежести".

"Аромат распыляется по методу холодной диффузии, это самая инновационная и передовая технология в области ароматизации помещений. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию аромата в помещении, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели", - поясняется в сообщении ФПК. В компании подчеркивают, что все ароматы гипоаллергенны.

Пассажиры смогут в течение двух месяцев протестировать ароматы и пройти онлайн-опрос во время поездки. "Сравнительный анализ мнений пассажиров "Невского экспресса"... позволит определить целесообразность дальнейшего внедрения ароматизации вагонов поездов дальнего следования АО "ФПК", - отмечается на сайте компании.