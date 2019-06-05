Исследование: "Яндекс" и Сбербанк оказались лидерами по искусственному интеллекту в России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" и Сбербанк оказались лидирующими компаниями в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в России с точки зрения упоминания в СМИ. Такие данные приводятся в альманахе по развитию ИИ в России и мире, разработанном Центром НТИ на базе МФТИ, при поддержке, в частности, Аналитического центра при правительстве.

Оценка значимости компаний в сфере ИИ, приведенная в альманахе, получена с использованием системы анализа "больших данных" iFora Института экономических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Для формирования оценки были проанализированы более 10 млн новостных статей за 2015-2019 годы.

Как отмечается в альманахе, "Яндекс" изначально развивался как ИИ-компания, в то время как Сбербанк сформировал мощную компетенцию в сфере искусственного интеллекта за последние три года. "С небольшим отрывом за ними идет холдинг Mail.ru Group, который позже начал формирование компетенции в сфере ИИ", - отмечается в альманахе.

"Все три компании являются универсальными с точки зрения ИИ, работая сразу во всех областях. Также за последние три года все эти компании начали покупать лидирующие ИИ стартапы в отдельных сегментах", - уточняется в исследовании.

Помимо "Яндекса", Сбербанка и Mail.ru Group, в топ значимых компаний в сфере ИИ вошли компании, специализированные на конкретный рынок или применение. "Coginitive Technologies ведет разработки оборудования и ПО для беспилотных автомобилей, "Лаборатория Касперского" специализируется на компьютерной безопасности, основной бизнес ABBYY - распознавание текстов и целых документов и работа с ними, "Айкумен" ("Ростелеком") анализирует большие данные с целью выявления трендов, ЦРТ является ведущей российской компанией в области распознавания речи. Все эти компании заняли свои ниши и успешно развиваются в них", - говорится в альманахе.

Лидеры мнений

Авторы альманаха также определили конкретных людей, вклад которых в развитие ИИ в России оказался наиболее значимым. "Главным ньюсмейкером в этой области, безусловно, является президент РФ Владимир Путин. В топ-ньюсмейкеров от политики также вошел Максим Акимов, вице-премьер правительства РФ, курирующий цифровую экономику", - говорится в документе.

Среди бизнесменов - лидеров мнений в области ИИ первое место занимает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, в число главных ньюсмейкеров также входят основатель "Яндекса" Аркадий Волож и президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. "Еще один яркий предприниматель и визионер международного уровня - Давид Ян, чья компания ABBYY одной из первых в России начала применять технологии, относящиеся к ИИ", - отмечается в альманахе.

В контексте ИИ в России одной из самых упоминаемых тем является безопасность: здесь лидерами мнений оказались Евгений и Наталья Касперские, а также Игорь Ашманов (предприниматель в технологической сфере). "Самыми значимыми лидерами мнений в образовании являются ректор университета ИТМО Владимир Васильев и вице-президент ВШЭ Игорь Агамирзян. Также, условно, к образованию можно отнести и бизнес-акселератор ФРИИ, который проводит образовательные программы для стартапов", - говорится в документе. Директор ФРИИ Кирилл Варламов также попал в топ лидеров мнений в области ИИ.

Искусственный интеллект в России

Технологиям ИИ в России в последнее время уделяется особое внимание. Сейчас идет работа над национальной стратегией в этой сфере, а в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" появится отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту. "Искусственный интеллект - это ключевое направление технологического развития, которое будет определять будущее всего мира, которое также создаст новые стандарты в нашем образовании", - считает первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин, чье мнение приводится на сайте Аналитического центра при правительстве.

По его словам, такие разработки не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и на производительность труда, на эффективность управления, образования, здравоохранения и на повседневную жизнь людей.

"Технологии искусственного интеллекта можно образно назвать "ключом" к цифровой экономике. Цифровая экономика как экономика данных нуждается в инструменте, который позволит обрабатывать большие массивы информации, и в этом смысле ИИ является одной из ключевых цифровых технологий, фундаментом цифровой трансформации", - отметил в свою очередь руководитель проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Владимир Месропян.