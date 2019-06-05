Высшая коллегия судей не будет рассматривать жалобу автоконцернов на суды Кубани

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей РФ отказала автоконцерну "Хендэ Мотор СНГ" в проведении разбирательств по коллективной жалобе автопроизводителей на работу судов в Краснодарском крае по искам о защите прав потребителей. По мнению заявителей, в принятых решениях имеются признаки мошенничества, сообщил ТАСС в среду представляющий интересы автопроизводителей адвокат Максим Титаренко.

Ранее сообщалось, что от лица мировых автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar были поданы жалобы на работу краснодарских судей в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Жалобы на конкретные дела поступили и в квалификационную коллегию судей в Краснодарском крае, которая начала проверку по факту рассмотрения судами дел указанной категории, материалы этих дел были изъяты и изучаются специалистами.

"Высшая квалификационная коллегия судей указала, что это не их компетенция, и отказала в рассмотрении жалобы. Ответ пришел в адрес "Хендэ Мотор СНГ", - сказал Титаренко, уточнив, что, хотя ответ пришел лишь в адрес одного концерна, жалоба является коллективной.

Адвокат, представляющий интересы автопроизводителей, заявлял, что признаки мошеннических действий могут иметься в более чем 30 исках к концернам, рассмотренных судами в Краснодарском крае. Общая сумма взысканных по ним сумм превышает 145 млн рублей.