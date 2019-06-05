Акимов: вопрос разовой компенсации авиакомпаниям роста стоимости керосина прорабатывается

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вопрос предоставления авиакомпаниям разовой выплаты для компенсации роста стоимости авиакеросина, и в качестве более долгосрочной меры - повышение коэффициента возмещения акциза на авиатопливо с 2,08 до 3,5 не снят с повестки и находится в проработке. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"В прошлом году было озвучено предложение принять комплексные меры для господдержки авиаперевозчиков: предоставить им единовременную субсидию на компенсацию затрат на авиакеросин, и в качестве более долгосрочной меры - повысить коэффициент возмещения акциза на авиатопливо с 2,08 до 3,5",- сказал он.

По словам Акимова, затраты авиакомпаний на керосин в 2018 году выросли на 41% и составили более 390 млрд рублей. При этом рост на 87 млрд рублей произошел из-за увеличения стоимости керосина и еще на 26 млрд рублей - за счет роста потребления.

В 2018 году авиакомпании заявили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать им часть убытков. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам. По мнению Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, увеличение коэффициента суммы акциза, начисленной при получении авиационного керосина, с 2,08 до 3,5 приведет к увеличению суммы возмещения с 3024 рублей до 7000 рублей за тонну.

В начале апреля замминистра транспорта Александр Юрчик сообщил, что Минтранс продолжает убеждать правительство в том, что авиакомпании по итогам прошлого года попали в непростую экономическую ситуацию из-за роста цен на авиатопливо, и им нужна поддержка.