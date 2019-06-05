Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия считает обоснованным начало процедуры устранения нарушений в отношении Италии в связи с чрезмерным госдолгом и дефицитом бюджета, заявил замглавы ЕК Валдим Домбровсис.

"Сегодня мы опубликовали доклад о нарушениях критериев государственного долга и бюджетного дефицита в 2018 году. Мы пришли к выводу, что критерии не были соблюдены, поэтому мы считаем обоснованным запуск против этой страны процедуры устранения нарушений. Уточню, что сегодня эта процедура еще не запущена. Сначала эта страна ЕС должна предоставить свои пояснения по докладу", - сказал он.

"Мы ожидаем, что размер госдолга составит в 2019 и 2020 году 135% от ВВП этой страны. В 2018 году Италия заплатила за обслуживание своего госдолга на €2,2 млрд больше, чем предполагала Еврокомиссия в своем прогнозе на 2018 год. Обслуживание госдолга обходится Италии в сумму, равную финансированию всей системы образования. Рост экономики почти остановился", - добавил Домбровскис.

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси заявил, что готов к консультациям с Италией. "Моя дверь остается открытой, чтобы мы могли избежать введения процедуры устранения нарушений", - сказал он.

По существующей процедуре власти Италии в течение месяца могут предоставить свои объяснение, после чего в течение двух недель может быть принято решение о введении против этой страны санкционной процедуры.

Процедура устранения нарушений подразумевает ужесточение контроля со стороны Еврокомиссии над бюджетными тратами и государственными заимствованиями государства Евросоюза и установление четких финансовых рамок, которые ограничат возможные действия национального правительства. Эта мера обосновывается необходимостью поддержания экономической стабильности стран ЕС и зоны евро, которые объединены в общий рынок и валютный союз.