Регионы готовы привлечь порядка 100 млрд рублей в мусорную отрасль страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) собрал заявки на реализацию инвестиционных проектов в области обращения с коммунальными отходами на общую сумму более 100 млрд рублей, сообщил в среду журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

"Мы получили уже от более чем 60 субъектов заявки на сумму около 101 млрд рублей. Это заявки, которые должны превратиться в 100 первых проектов. Двадцать [проектов] мы в июне определим и 80 - до конца года", - сказал он.

Согласно паспорту национального проекта "Экология", РЭО предстоит до 2024 года привлечь в создание новой инфраструктуры обращения с отходами в РФ порядка 182 млрд рублей инвестиций.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой день". Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.